В Башкирии семья утонула во сне - автомобиль скатился в озеро

Трагедия произошла сегодня, 6 июля, в пять часов утра. Семейная пара с 1,5 годовалым ребенком остановилась на ночь на берегу озера. Несчастный случай произошел около деревни Саузово. Об этом сообщил Лайф.

Семья из соседнего города Агидель приехала на своём автомобиле ВАЗ-21099 отдохнуть на природе.

Причина, из-за которой машина скатилась с берега, неизвестна. Погибли все трое - Иван А. (35 лет), Екатерина Ю. (33 года), Александр А. (1,5 года).