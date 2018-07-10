Россиян попросили рассказать, куда и почему они переезжают

Как утверждают организаторы опроса, это первое по-настоящему масштабное исследование о том, куда и почему переезжают россияне.
И поясняют, что сейчас в России нет данных, которые помогали бы понять, почему россияне хотят уехать из родного города или остаться. Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР – получить глубокое понимание причин переезда граждан внутри страны.
Опрос проходит в рамках исследования ЦСР о российских городах, основная цель которого – определить ключевые направления городской политики в России. Это поможет повысить конкурентоспособность российских городов, создать благоприятные условия для граждан и бизнеса.
Исследование проводится в течение июля, а его результаты будут опубликованы уже в августе.
Любой житель России может помочь исследованию, ответив на 11 вопросов или записав ответы друзей и родственников.
Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Тогда возглавили работу центра Герман Греф, Дмитрий Козак и Дмитрий Мезенцев. По поручению Президента России Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина ЦСР разработал стратегию развития России на 2018 – 2024 годы. В мае 2017 года документ был представлен Президенту.