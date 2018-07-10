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Россиян попросили рассказать, куда и почему они переезжают

10 июля 2018, 16:27
Центр стратегических разработок (ЦСР) запустил опрос о мобильности россиян.

Как утверждают организаторы опроса, это первое по-настоящему масштабное исследование о том, куда и почему переезжают россияне.

И поясняют, что сейчас в России нет данных, которые помогали бы понять, почему россияне хотят уехать из родного города или остаться. Официальные данные Росстата только количественные, а цель опроса ЦСР – получить глубокое понимание причин переезда граждан внутри страны.

Опрос проходит в рамках исследования ЦСР о российских городах, основная цель которого – определить ключевые направления городской политики в России. Это поможет повысить конкурентоспособность российских городов, создать благоприятные условия для граждан и бизнеса.

Исследование проводится в течение июля, а его результаты будут опубликованы уже в августе.

Любой житель России может помочь исследованию, ответив на 11 вопросов или записав ответы друзей и родственников.

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Тогда возглавили работу центра Герман Греф, Дмитрий Козак и Дмитрий Мезенцев. По поручению Президента России Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина ЦСР разработал стратегию развития России на 2018 – 2024 годы. В мае 2017 года документ был представлен Президенту.

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