Россиян попросили рассказать, куда и почему они переезжают

Центр стратегических разработок был создан в 1999 году по инициативе Владимира Путина как площадка для разработки программы развития на ближайшее десятилетие. Тогда возглавили работу центра Герман Греф, Дмитрий Козак и Дмитрий Мезенцев. По поручению Президента России Владимира Путина и под руководством Алексея Кудрина ЦСР разработал стратегию развития России на 2018 – 2024 годы. В мае 2017 года документ был представлен Президенту.