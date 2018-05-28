Языковой вопрос: Как относятся к обязательному изучению в регионах России

Кремль свою позицию сразу объявил: никого нельзя заставлять учить язык, который для него неродной. Национальные языки должны изучаться добровольно. Однако эта позиция вызвала сопротивление местных элит. Если в Башкирии шум поутих, то в Татарстане, к примеру, сторонники обязательного изучения татарского языка все еще выходят на митинги.

После разбирательств генпрокуратуры и Рособрнадзора выяснилось, что в некоторых регионах изучение родного языка велось в ущерб преподаванию русского языка, сообщают "Новые Известия". Было вынесено множество прокурорских представлений. Администрациям школ выдали методические указания по доведению объёмов изучения русского языка до федеральных образовательных стандартов.

Также было установлено, что определение языком обучения школ только одного национального языка является нарушением права не владеющих им граждан на получение образования соответствующего уровня по месту проживания. Нарушением закона признали и изучение национальных языков без письменного согласия родителей, которое бы документально подтверждало волеизъявление обучающихся. Распоряжение администраций муниципальных образований об указании для некоторых школ национальных языков как единственных языков для преподавания тоже сочли незаконным.