В России проведут массовый опрос по ВИЧ-инфекциям

В ряде СМИ такой опрос стартовал в пятницу, 25 мая.
Об этом сообщили Медиакорсети организаторы акции.
Итоги опроса станут основой аналитических материалов, из которых можно будет узнать о реальной ситуации с проблемой ВИЧ-инфекций в России и о том, насколько осведомлены граждане о ней.
Медиакорсеть также присоединилось к этой акции. Опрос, который позволит проверить ваши знания в этой области, можно пройти здесь.
По данным центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, на 1 мая в Башкирии подлежат учёту 20 410 ВИЧ-инфицированных.
Согласно данным, большинство из них живут в городе – 11 431 человек. 6 463 ВИЧ-инфицированных проживают в сёлах, 1 711 находятся в местах заключения, 805 – это люди без определённого места жительства.
В этом году в Башкирии было выявлено 913 человек с диагнозом ВИЧ. 45,67%, или 417 пациентов, – это люди в возрасте от 31 до 40 лет, 200 пациентов (21,9%) – от 41 до 50 лет, 190 человек (20,8%) – от 21 до 30 лет.