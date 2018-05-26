В России проведут массовый опрос по ВИЧ-инфекциям

Об этом сообщили Медиакорсети организаторы акции.

Итоги опроса станут основой аналитических материалов, из которых можно будет узнать о реальной ситуации с проблемой ВИЧ-инфекций в России и о том, насколько осведомлены граждане о ней.

Медиакорсеть также присоединилось к этой акции. Опрос, который позволит проверить ваши знания в этой области, можно пройти здесь.

По данным центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, на 1 мая в Башкирии подлежат учёту 20 410 ВИЧ-инфицированных.

Согласно данным, большинство из них живут в городе – 11 431 человек. 6 463 ВИЧ-инфицированных проживают в сёлах, 1 711 находятся в местах заключения, 805 – это люди без определённого места жительства.