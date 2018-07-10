Мэр Уфы рассказал о печальном примере наследия эпохи бракоделов

Причиной его недовольства стала ситуация с жилым пятиэтажным домом по улице Машиностроителей. 21, который пришлось расселить из-за аварийного состояния и срочно проводить в нем капитальный ремонт. Одна из стен дома, выполненная из силикатного кирпича, превратилась в труху, как выразился глава города. Дело в том, что построенная вплотную к дому высотка, возведенная методом точечной застройки, оказалась не снабжена отводом для талых вод и ливневых стоков. Весь водослив с крыши устремился на стену соседней пятиэтажки и за несколько лет уничтожила ее.