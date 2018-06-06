Крупный уфимский застройщик пожаловался Путину на «заговор» дольщиков

Обращение одной из крупнейших компаний-застройщиков Башкирии к президенту Владимиру Путину, которое было размещено вчера, 5 июня, на канале группы компаний «Госстрой» в YouTube и которое разошлось по социальным сетям, может стать новым словом в рекламных и PR-акциях, а может быть, даже войти в учебники по маркетингу. Или по тому, как не надо делать.

От лица компании выступил официальный представитель компании Артем Арефьев, который назвал свою компанию «обманутой» и попросил высочайшей президентской защиты от… дольщиков.

Последних он назвал не иначе, как потребительскими террористами. Суть жалобы заключается в том, что компания возводит жилой комплекс «Белая река», а дольщики почему-то вечно чем-то недовольны. Речь, в частности, идет, возможно, о задержке договорных сроков сдачи дома.

Между тем, представитель компании говорит, что дом планируется сдать в I квартале 2019 года, что строительство ведется постоянно, а любой желающий за ходом строительства может наблюдать онлайн.

Г-н Арефьев обратил внимание на некорректные, по его мнению, планы дольщиков, которые хотят записать свое видео-обращение к Владимиру Путину на фоне дома в нерабочее время, когда на стройке уже нет рабочих.

Также по словам представителя застройщика, теми «бузотерами» руководят неизвестные люди и курируют их в чатах. Эти люди, по его словам, вообще никакого отношения к стройке, к компании, к квартирам в доме не имеют.

В итоге Артем Арефьев попросил Владимира Путина посодействовать в том, чтобы на законодательном уровне прекратить подобное «кошмаривание бизнеса», которое привело к двукратному снижению продаж.

В социальных сетях, в частности, в Facebook это обращение вызвало нешуточное обсуждение. Кто-то назвал его даже PR-провалом года. Кто-то предположил, что у компании могут быть проблемы, поэтому она и вынуждена была пойти на такой неординарный шаг в преддверии возможного банкротства. А кто-то, впрочем, назвал видеообращение хорошим рекламным роликом.

Видео Видео: www.youtube.com

Ответ компании «Госстрою» последовал в тот же день, его дали те самые жильцы, пока еще не состоявшиеся, строящегося ЖК «Белая река». Они также обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь с тем, чтобы они, наконец, смогли въехать в свои квартиры, за которые они заплатили деньги и влезли в ипотеку.

По словам пока дольщиков «Белой реки», на доме не ведутся строительные работы, стройка стоит. А если рабочие иногда и работают, то в количестве нескольких человек. Также в ответе несостоявшихся жильцов дома было упомянуто, что в доме продано большинство квартир, поэтому жалоба на «двукратное снижение продаж» не имеет, по мнению жильцов, ничего общего с действительностью

К слову, жилой комплекс «Белая река» планировался к сдаче еще в 2017 году. Свое обращение жильцы недостроенного дома назвали криком души, потому что, по их словам, у них больше нет сил.

Видео Видео: www.youtube.com