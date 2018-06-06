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Крупный уфимский застройщик пожаловался Путину на «заговор» дольщиков
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Крупный уфимский застройщик пожаловался Путину на «заговор» дольщиков

Сегодня, 13:24ОбществоМарат ГареевФото: Youtube.com
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