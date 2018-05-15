Застройщик, требовавший с мэрии Уфы 2 млрд рублей, снизил сумму в 10 раз

Компания уменьшила исковые требования более чем в 10 раз. Теперь "Стройинвест" согласен на сумму 170 млн рублей.

Напомним, компания занималась расселением домов в квартале улиц Гоголя — Пушкина — Маркса — Валиди. Она получила право развития квартала в 2015 году по переуступке прав от компании «Башантэк» депутата Горсовета Александра Баутского. Проект планировки квартала предусматривал снос 14 одно- и двухэтажных домов, здания поликлиники, около 80 гаражей, строительство нового здания арбитражного суда, 18-этажного дома на 14 тыс. кв. м, паркинга и пристроя к детсаду.

В феврале этого года разбирательство по делу было приостановлено на время проведения экспертизы, подтверждающей или опровергающей правильность расчета компенсации, сообщает “Ъ-Уфа”.