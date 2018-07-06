В Сбербанке можно получить паспорт и заменить водительское удостоверение

«Универсальные окна МФЦ работают в офисе Сбербанка почти полгода. Мы увидели заинтересованность клиентов в этом проекте – свыше 4000 государственных услуг оказано за это время в нашем банке, - сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. – Ранее в окнах МФЦ в подразделении Сбербанка можно было лишь подать документы на получение паспорта и водительского удостоверения, теперь же мы реализовали и выдачу этих документов, а потому ожидаем еще большую востребованность оказания государственных и банковских услуг в одном месте».