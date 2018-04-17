«Сбербанк» не видит рисков при применении блокчейна в банковских операциях
Сегодня, 18:29Экономика
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Представители «Сбербанка» считают, что использование блокчейна в банковских операциях не приведет к каким-либо проблемам.
В пресс-службе кредитной организации уточнили, что задействование технологии блокчейн должно происходить в рамках закона и норм безопасности. Об этом пишет портал rns.online.
В понедельник рейтинговое агентство Moody’s представило свой новый отчет. В документе перечисляются риски для банков при внедрении технологии блокчейн. Речь в частности идет о возможных убытках финансовых учреждений, которые те понесут после отказа взимать комиссионную плату за проведение банковских операций.
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