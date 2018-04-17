«Сбербанк» не видит рисков при применении блокчейна в банковских операциях

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что задействование технологии блокчейн должно происходить в рамках закона и норм безопасности. Об этом пишет портал rns.online .

В понедельник рейтинговое агентство Moody’s представило свой новый отчет. В документе перечисляются риски для банков при внедрении технологии блокчейн. Речь в частности идет о возможных убытках финансовых учреждений, которые те понесут после отказа взимать комиссионную плату за проведение банковских операций.