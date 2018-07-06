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Полиция может привлечь к ответственности Руслана Белого за оскорбления

6 июля 2018, 10:49
При этом в шутках комика ТНТ эксперты МВД не нашли признаков экстремизма.

В словах комика есть действия, подпадающие под статью «Оскорбление», но не усматриваются признаки экстремизма.Такой вывод был сделан полицейскими экспертами после обращения боксера Хабира Сулейманова, который просил проверить выступление известного комика на наличие экстремизма.

Как выяснил Центр по противодействию экстремизму Башкирии, Материалы проверки уже доставлены в МВД, и если комика признают виновным, то могут наказать штрафом в сумме от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, Руслан Белый весной этого года, выступая в Уфе, назвал Салавата Юлаева бандитом, а также пошутил над башкирском языком.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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