Шутки в сторону: Роскомнадзор посчитал, что Белый ничем не оскорбил башкир
Федеральное ведомство прислало официальный ответ руководству башкирской общественной организации «Башкорт».
Сегодня, 18 июня, стало известно, что Роскомнадзор прислал официальный ответ на обращение активистов Башкирской общественной организации «Башкорт» по поводу выступления юмориста-стендапера Руслана Белого в Уфе.
Суть ответа сводится к тому, что в его словах эксперты федерального ведомства не нашли каких-либо нарушений, а та фраза, которая покоробила слух башкирской аудитории, является гротеском.
Напомним, Руслан Белый в своем выступлении в Уфе, походя, назвал национального героя Салавата Юлаева бандитом и разбойником. Это высказывание комика до глубины души возмутило башкирскую общественность и вызвало много протестов в социальных сетях. В середине апреля участники бойцовского клуба «Тархан» сообщили, что встретились с директором Руслана Белого после его концерта в Ульяновске и комик якобы обещал извиниться за свои слова до 21 апреля. Однако никакого публичного извинения от него так и не последовало.
Также добавим, что это не первый подобный скандал с участником шоу ТНТ. Еще недавно, в декабре прошлого года шутка резидентов шоу "Comedy Woman" вызвала негодование в Ингушетии. Комики показали миниатюру, где девушка ингушской национальности выступала в роли эскортницы. В офис телеканала подъехали десятки агрессивных мужчин и телевизионщикам пришлось извиниться.
Вскоре после этого, извинений потребовали и калмыки. По их мнению, ТНТ оскорбил чувства верующих, показав буддистскую статуэтку в непристойном свете в сериале «Улица».