Шутки в сторону: Роскомнадзор посчитал, что Белый ничем не оскорбил башкир

Сегодня, 18 июня, стало известно, что Роскомнадзор прислал официальный ответ на обращение активистов Башкирской общественной организации «Башкорт» по поводу выступления юмориста-стендапера Руслана Белого в Уфе.

Суть ответа сводится к тому, что в его словах эксперты федерального ведомства не нашли каких-либо нарушений, а та фраза, которая покоробила слух башкирской аудитории, является гротеском.

Напомним, Руслан Белый в своем выступлении в Уфе, походя, назвал национального героя Салавата Юлаева бандитом и разбойником. Это высказывание комика до глубины души возмутило башкирскую общественность и вызвало много протестов в социальных сетях. В середине апреля участники бойцовского клуба «Тархан» сообщили, что встретились с директором Руслана Белого после его концерта в Ульяновске и комик якобы обещал извиниться за свои слова до 21 апреля. Однако никакого публичного извинения от него так и не последовало.

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Также добавим, что это не первый подобный скандал с участником шоу ТНТ. Еще недавно, в декабре прошлого года шутка резидентов шоу "Comedy Woman" вызвала негодование в Ингушетии. Комики показали миниатюру, где девушка ингушской национальности выступала в роли эскортницы. В офис телеканала подъехали десятки агрессивных мужчин и телевизионщикам пришлось извиниться.