Башгидромет дал свой прогноз погоды на июль

В середине месяца синоптики предсказали приятные для большинства страдающих от жары наших земляков новости. Примерно с 16 июля столбики термометров не поднимутся выше 24-26 градусов. И далее, до конца июля, ожидается облачная или малооблачная, а затем даже пасмурная погода с небольшими дождями.