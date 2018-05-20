В Уфу придет летняя жара в 30 градусов

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По данным синоптиков, в наступающей неделе не будет серьезных осадков.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, дожди на будущей неделе прекратятся. Уже в воскресенье в Уфе будет до +26 градусов, однако с небольшими осадками.
21 мая, в понедельник, температура воздуха составит +16...+18 градусов.
Со вторника станет значительно теплее – синоптики сообщают о +30 градусов. Осадков не ожидается до пятницы.
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