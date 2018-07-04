Синоптики: в Башкирию придет апокалиптическая жара +38

Как говорят в уфимском сегменте фейсбука, сейчас бы почитать новости про «А будет ли вообще лето в этом году?». Но это было давно: уже которую неделю на всей Terra Bashkiria стоит невыносимая жара – столбик термометра днем редко опускается ниже 25-27, а то и 30 градусов в самые удачные моменты.

В ближайшее время, судя по всему, мало что изменится. Вот и МЧС не радует своими СМС-рассылками: завтра и послезавтра, 04-05 июля, в южных частях Башкирии воздух прогреется до +38. Как пережить жару – не сообщается.

Наверное, больше пить прохладной воды, по возможности «не совершать глупости – не выходить из дома» и держаться тени. Кстати, в жару можно меньше работать: официально – минтруда разрешил, имейте в виду.

Тем временем прогноз синоптиков выглядит следующим образом. В Уфе завтра и послезавтра ночью в районе +17, днем до +30. Будет солнечно и немного облачно. На пару градусов прохладнее станет в выходные: днем +25-+27, возможен небольшой дождь.