В центре Уфы будет застроен еще один исторический квартал

Именно там располагаются такие признанные памятники архитектуры, как здание ЦУМа (бывший магазин купцов Каримовых и Шамигулова, гостиница «Астория», здание Уфимской епархии. Помимо них, со стороны улицы Гоголя в квартале располагаются несколько ветхих одноэтажных и двухэтажных жилых домов, которые, возможно, будут расселены и снесены. На их месте могут появиться многоэтажные дома.