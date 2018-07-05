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В центре Уфы будет застроен еще один исторический квартал

5 июля 2018, 11:11
Разрешение на межевание квартала и выполнение проекта планировки получил малоизвестный застройщик.

Администрация Уфы выдала разрешение на выполнение проекта планировки и межевания квартала старой застройки, ограниченного улицами Гоголя, Свердлова, Карла Маркса, Коммунистической.

Именно там располагаются такие признанные памятники архитектуры, как здание ЦУМа (бывший магазин купцов Каримовых и Шамигулова, гостиница «Астория», здание Уфимской епархии. Помимо них, со стороны улицы Гоголя в квартале располагаются несколько ветхих одноэтажных и двухэтажных жилых домов, которые, возможно, будут расселены и снесены. На их месте могут появиться многоэтажные дома.

Впрочем, как показали недавние события, данные дома вполне могут числиться в перечне выявленных объектов культурного наследия, так что застройщика могут ожидать в дальнейшем продолжительные разбирательства с общественниками. По крайней мере тот факт, что их наличники украшены изящной деревянной резьбой, дает основания для таких предположений.

Разрешение на планировку и межевание получило ООО «Парк сити», которое ранее не было замечено в качестве активного застройщика. В виртуальной картотеке значатся два юридических лица с таким названием в Уфе, оба они занимаются строительством.

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