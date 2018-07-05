В Хайбуллинском районе Башкирии будут судить браконьеров

Выяснилось, что они в апреле этого года на резиновой лодке рыбачили на Дергамышском водохранилище. Несмотря на то, что закон запрещает ловить рыбу с использованием некоторых орудий лова, 34-летний и 52-летний мужчины установили на водоеме 2 сети общей длиной 300 метров.