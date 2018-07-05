В Хайбуллинском районе Башкирии будут судить браконьеров

Прокуратурой Хайбуллинского района утвержден обвинительный актив отношении двух местных жителей.
Выяснилось, что они в апреле этого года на резиновой лодке рыбачили на Дергамышском водохранилище. Несмотря на то, что закон запрещает ловить рыбу с использованием некоторых орудий лова, 34-летний и 52-летний мужчины установили на водоеме 2 сети общей длиной 300 метров.
Им удалось с помощью сетей уловить 61 рыбу. Ущерб, причиненный государству, составляет 44 тысяч рублей.
Мужчины признали свою вину и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд.