mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Хайбуллинском районе Башкирии будут судить браконьеров

5 июля 2018, 14:39
Браконьеры обвиняются в незаконном вылове рыбы.

Прокуратурой Хайбуллинского района утвержден обвинительный актив отношении двух местных жителей.

Выяснилось, что они в апреле этого года на резиновой лодке рыбачили на Дергамышском водохранилище. Несмотря на то, что закон запрещает ловить рыбу с использованием некоторых орудий лова, 34-летний и 52-летний мужчины установили на водоеме 2 сети общей длиной 300 метров.

Им удалось с помощью сетей уловить 61 рыбу. Ущерб, причиненный государству, составляет 44 тысяч рублей.

Мужчины признали свою вину и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

Материалы по теме
В Башкирии браконьер выловил более 500 раков стоимостью 22 тысячи рублейВ Башкирии браконьер убил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу В Башкирии поймали браконьера, истреблявшего бобров
#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48