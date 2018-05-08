В Башкирии браконьер убил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу
Сотрудники Росгвардии задержали его за незаконный отстрел.
Сотрудники Росгвардии во время профилактического рейда совместно с госинспекторами по охране животного мира минэкологии на охотничьих угодьях общего пользования в Кушнаренковском районе задержали 40-летнего уфимца, который произвёл отстрел лебедя-шипуна, занесённого в красную книгу Республики Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Рейд проводится с 28 апреля на территории Бирского, Благоварского, Благовещенского, Кушнаренковского, Уфимского иЧишминского районов республики. Всего было проверено 39 владельцев оружия, находящихся в охотничьих угодьях, осмотрено 13 единиц автотранспортных средств. По результатам проведенных мероприятий было выявлено 8 нарушений правил охоты, все нарушители привлечены к административной ответственности.
Браконьера, убившего редкую птицу, задержали 28 апреля около 8 часов утра в лесном массиве близ села Шарипово Кушнаренковского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- За последние годы это единственный подобный случай, зафиксированный в регионе, - отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Александр Голуб.