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В Башкирии браконьер убил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу
Сюжеты:
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В Башкирии браконьер убил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу

Сегодня, 16:34ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ
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