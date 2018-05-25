В Башкирии поймали браконьера, истреблявшего бобров

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Мужчина разделывал туши животных, продавал мясо и внутренности, а мех выбрасывал.
36-летний неоднократно судимый житель села Айгулево Стерлитамакского района Башкирии подозревается в незаконной охоте на бобров, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В личном хозяйстве подозреваемого обнаружили мясо и шкуры бобров вместе с капканами. Подозреваемый признался в содеянном. Он охотился на грызунов на реке Ашкадар и ставил капканы прямо на бобровой плотине. Добычу мужчина разделывал, мясо и внутренности продавал, а мех выбрасывал.
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Так нарушитель добыл более десятка бобров. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного природному фонду республики.
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