В Башкирии браконьер выловил более 500 раков стоимостью 22 тысячи рублей

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Мужчину приговорили к году исправительных работ и удержанием части заработка.
43-летний житель Агидели признан виновным по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В августе 2017 года мужчина отправился на рыбалку на моторной резиновой лодке на озеро Круглое Нижнекамского водохранилища и с помощью запрещенных снастей выловил более 500 раков стоимостью в 22 тысячи рублей.
Рыбака поймали, улов выпустили в водоем. Суд приговорил браконьера к году исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства.
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