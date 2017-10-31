В Башкирии браконьер выловил более 500 раков стоимостью 22 тысячи рублей

Мужчину приговорили к году исправительных работ и удержанием части заработка.

43-летний житель Агидели признан виновным по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В августе 2017 года мужчина отправился на рыбалку на моторной резиновой лодке на озеро Круглое Нижнекамского водохранилища и с помощью запрещенных снастей выловил более 500 раков стоимостью в 22 тысячи рублей.