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Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт

4 июля 2018, 14:28
Теперь загранпаспорт нового образца можно сделать не за три с половиной тысячи рублей, а за пять.

Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом. Этот документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают РИА Новости. Теперь за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с трех с половиной до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Увеличился также размер пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения — с двух до трех тысяч рублей.

За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Эксперты связали такое повышение стоимости с ростом затрат на услуги выдачи документов с электронным носителем информации.

Повышение госпошлин пополнит бюджет страны на 42,3 миллиарда рублей.

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