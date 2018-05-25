УФАС заставила объяснить “Лукойл” и “Башнефть” повышение цен на бензин

Как сообщил руководитель УФАС, подобное явление наблюдается во всех регионах и это связано с опережением инфляции роста цен на нефтепродукты.

Представители “Башнефти” оправдались тем, что продажа моторного топлива не дает удовлетворительные финансовые результаты. Поэтому повысились цены на оптовые, то есть, закупочные цены.

Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, объяснил, что большинство операторов розничного рынка работает либо на грани себестоимости, либо даже в убыток. Это происходит ввиду постоянного роста акцизов и других платежей, которые, главным образом, и влияют на конечную розничную цену в колонке. Рост акцизов и платежей происходит в связи с необходимостью пополнения бюджета страны.

ФАС России предлагает увеличить минимальные нормативы биржевых продаж нефтепродуктов с нынешних 10% от объема производства до 15%; в отношении «дизеля» – с 5% до 7,5%. В топливные компании России направлены соответствующие письма-рекомендации – в том числе в «Роснефть», владеющую «Башнефтью».

Также ФАС предложила Минфину России снизить акцизы на бензин.