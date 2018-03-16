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В Башкирии на повышение зарплат выделят миллиард рублей
Сюжеты:
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В Башкирии на повышение зарплат выделят миллиард рублей

Сегодня, 11:39ОбществоМарат ГареевФото: mkset.ru
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