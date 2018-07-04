mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии от ожогов после пожара погиб 82-летний мужчина

4 июля 2018, 18:02
Пожар произошел поздно ночью.

Сегодня, 4 июля, ночью в реанимации скончался 82-летний мужчина, который получил сильные ожоги во время пожара в селе Верхнеяркеево в Илишевском районе Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РБ, пожар в частном хозяйстве начался около полуночи, возгорание началось в дощатом сарае. Вероятно, погибший мкужчина пытался погасить пламя.

На пожар выезжали шесть спасателей и две пожарных автомобиля. Пострадавший был госпитализирован в больницу, но скончался позднее в реанимации.

Причины пожара пока не установлены. Сейчас на месте работают дознаватели и выясняют все обстоятельства происшедшего.

Материалы по теме
В Башкирии жители заметили на тушении пожара ассенизаторскую машинуВ Башкирии продолжают ликвидировать последствия пожара на свалке ТБО
#Новости#Пожар#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48