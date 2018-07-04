Еще больше семей смогут получить 300 тысяч при рождении первого ребенка

Кроме того, увеличивается на 6 месяцев срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 года по 1 марта 2018 года.
- Семьи, ранее получившие отказ в постановке на учет, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября 2018 года подать документы повторно,- отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин.
Напомним, для улучшения демографической ситуации в Республике Башкортостан был подписан Указ, предусматривающий предоставление молодым семьям единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка. В связи с многочисленными обращениями граждан Рустэмом Хамитовым было поручено внести изменения в действующий порядок в части расширения категорий участников мероприятия и увеличения сроков действия свидетельства