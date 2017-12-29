Путин подписал закон о выплатах при рождении первого и второго ребенка

Пособия будут выплачиваться с 1 января будущего года за счет федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребенка. Документ опубликован на сайте правовой информации. Таким образом он утвердил закон, одобренный Госдумой 13 декабря.

В документе отмечено, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России. Выплачиваться пособия будут с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета.

Предусмотрена индексация размера пособий. Так, средний размер пособия при рождении первого ребенка в 2018 году составит 10500 рублей, в 2019 году — 10800 рублей, в 2020 году — 11100 рублей.

Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.

Ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении второго ребенка будут осуществляться за счет материнского капитала. По данным правительства, выплаты полагаются примерно 340 тысячам семей.

В федеральном бюджете на реализацию нового закона заложено более 21 млрд рублей, в 2019 году — более 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.

Как пояснил Медиакорсети источник в правительстве Башкирии, жители региона, у которых родился первый ребенок, могут рассчитывать с Нового года на два пособия – вышеупомянутое федеральное и региональные 300 тысяч рублей.