Получить выплаты при рождении первенца в Башкирии станет проще

Напомним, что Указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в регионе подписал в марте 2017 года Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Согласно установленному порядку, получить выплату смогут полные семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и первый ребенок в такой семье должен быть рожден в период с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года включительно.