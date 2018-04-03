Получить выплаты при рождении первенца в Башкирии станет проще
Госстрой Башкирии подготовил проект постановления правительства по вопросу предоставления семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка.
Целью проекта является расширение перечня получателей средств единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка.
Какие же изменения планируются?
Для детей, рожденных с 1 января по 31 декабря 2017 года увеличивается срок подачи документов на полгода.
С принятием нового постановления денежные средства смогут получить родители, чей ребенок был рожден за пределами республики.
Родителям разрешат заключать гражданско-правовые договоры, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг) между физическими лицами.
Кроме того, увеличится срок действия свидетельства с 6 до 9 месяцев.
Напомним, что Указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в регионе подписал в марте 2017 года Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Согласно установленному порядку, получить выплату смогут полные семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и первый ребенок в такой семье должен быть рожден в период с 1 января 2017 года до 1 января 2019 года включительно.