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В Уфе поставят пост спасателей на бесхозном пляже

3 июля 2018, 10:40
Зона отдыха «Водопад» в Калининском районе Уфы осталась пока без арендатора и охраны, но люди по старой памяти приходят туда купаться.

Сегодня, 3 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов да поручение установить дополнительный пост спасателей в районе зоны отдыха «Водопад» в микрорайоне Инорс.

- Это место отдыха в нынешнем году осталось без арендатора, оно не обустроено, но люди туда приходят все равно по старой памяти отдыхать. Нужно позаботиться об их безопасности, - отметил Салават Хусаинов.

Он напомнил, что в этом году в Уфе спасатели с начала купального сезона спасли из воды 20 человек, из которых 4 – дети. При этом трое попали в беду на необорудованных пляжах. К сожалению в Уфе в этом году уже утонули два человек: 9-летний мальчик погиб на озере Теплом и 23-летний мужчина утонуд в районе Старо-Александровки в реке Белой.

Салават Хусаинов рекомендовал спасателям более жестко требовать от отдыхающих, чтобы они покидали необорудованные пляжи.

- Если нужно, привлекайте полицию, - отметил он.

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