В Уфе поставят пост спасателей на бесхозном пляже

Он напомнил, что в этом году в Уфе спасатели с начала купального сезона спасли из воды 20 человек, из которых 4 – дети. При этом трое попали в беду на необорудованных пляжах. К сожалению в Уфе в этом году уже утонули два человек: 9-летний мальчик погиб на озере Теплом и 23-летний мужчина утонуд в районе Старо-Александровки в реке Белой.