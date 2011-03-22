В Уфе медики запретили купаться на главном пляже города

В воде нашли повышенное содержание марганца и железа.

В Кировском районе были взяты пробы воды реки Белой в районе пляжа «Солнечный», сообщает администрация города. По результатам исследования проб воды, на пляже «Солнечный» купаться запрещено. Согласно результатам лабораторных исследований, пробы воды водоема, не соответствуют требованиям СанПиН : в водоеме превышено содержание марганца и железа.