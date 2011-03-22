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В Уфе медики запретили купаться на главном пляже города
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе медики запретили купаться на главном пляже города

Вчера, 14:34ГородДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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