В Уфе медики запретили купаться на главном пляже города
Вчера, 14:34ГородДмитрий СаламатинФото: Пресс-служба администрации Уфы
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В воде нашли повышенное содержание марганца и железа.
Специалистами «Центр гигиены и эпидемиологии РБ» на территории Уфы проведены лабораторные исследования проб воды водоемов.
В Кировском районе были взяты пробы воды реки Белой в районе пляжа «Солнечный», сообщает администрация города. По результатам исследования проб воды, на пляже «Солнечный» купаться запрещено. Согласно результатам лабораторных исследований, пробы воды водоема, не соответствуют требованиям СанПиН : в водоеме превышено содержание марганца и железа.
Специалисты центра гигиены предупреждают уфимцев, что купание в такой воде опасно для жизни и здоровья.
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