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В Уфе эвакуировали 50 человек из загоревшегося бизнес-центра

3 июля 2018, 15:21
Пожар возник в помещении на третьем этаже здания.

Сегодня, 3 июля, утром начался пожар в четырехэтажном здании бизнес-центра по улице Менделеева в Уфе. Подробности с места происшествия сообщили корреспонденты программы «Вести-Башкортостан».

По их сведениям, первым задымление обнаружил работник загоревшегося офиса, он и вызвал огнеборцев.

До приезда пожарных, несколько человек попытались самостоятельно справиться с огнем, но им это не удалось из-за сильного задымления.

Из опасной зоны было эвакуировано 50 человек. К счастью, по данным ГУ МЧС РФ по РБ, обошлось без погибших и пострадавших.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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