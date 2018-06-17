В Уфе эвакуировали 200 человек из Гостиного двора из-за растяпы-повара

Сегодня, 17 июня, вечером стала известно причина задымления в здании ТДК "гостиный двор" в Уфе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, причину нашли помещении местного гипермаркета "Перекресток". Там на плите пожарные нашли миску с подгоревшей едой.

Напомним, сегодня в 17.10 спасателям поступило тревожное сообщение о задымлении в Гостином дворе. На место по повышенному рангу выезжали семь пожарных автомобилей и 20 огнеборцев. Из здания были эвакуированы около 200 человек. До их прибытия причина задымления была ликвидирована персоналом гипермаркета.