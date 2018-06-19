В Уфе эвакуировали посетителей и персонал «Ленты»

19 июня прошла учебная эвакуация сотрудников и посетителей гипермаркета «Лента», сообщают «Вести-Башкортостан». Учебная эвакуация проходит следующим образом. Уфимец якобы звонит в службу спасения с сообщением о сильном запахе в торговом центре. На место выезжают газовики и перекрывают якобы поврежденный участок участок газопровода. На место приезжают городские службы. В случае взрыва приезжают пожарные.