mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии чиновница пойдет под суд за мелкое взяточничество

3 июля 2018, 15:27
Женщина написала о выполненных обязательных работах взамен на офисное кресло.

По статьям «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог» подозревается управляющий делами одного из сельских поселений Бижбулякского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В декабре 2016 года в сельсовет направили мужчину, который должен был отработать 60 часов за административное правонарушение. 56-летняя работница администрации за новое офисное кресло поставила в табеле учета рабочего времени отметки об исполнении трудовой повинности.

Так, 60 часов обязательных работ мужчина купил за 2300 рублей.

Уголовное дело направлено в белебеевский межрайонный следственный отдел.

Материалы по теме
В Башкирии оперативник пойдет под суд за мошенничествоВ Башкирии укравший коляску ребенка-инвалида пойдет под судВ Башкирии хирург пойдет под суд за смерть двухлетнего малыша
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48