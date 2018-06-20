В Башкирии хирург пойдет под суд за смерть двухлетнего малыша

27 февраля 2014 года он поставил неверный диагноз двухлетнему мальчику с жалобами на боли в животе. Ребенку назначили лечение и отпустили домой, однако в тот же день вечером состояние его не улучшилось, и мальчика госпитализировали. На следующий день он скончался.