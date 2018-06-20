В Башкирии хирург пойдет под суд за смерть двухлетнего малыша
Врач поставил ребенку неверный диагноз, вследствие чего он скончался.
55-летний хирург Аскинской районной больницы в Башкирии признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
27 февраля 2014 года он поставил неверный диагноз двухлетнему мальчику с жалобами на боли в животе. Ребенку назначили лечение и отпустили домой, однако в тот же день вечером состояние его не улучшилось, и мальчика госпитализировали. На следующий день он скончался.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что при своевременном правильном диагностировании и оказании квалифицированной медицинской помощи у ребенка имелись шансы на выздоровление.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.