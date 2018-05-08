В Башкирии оперативник пойдет под суд за мошенничество

31-летний бывший оперативник МВД в Нефтекамске обвиняется по двум статьям: «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и «Покушение на мошенничество», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В декабре прошлого года оперативник узнал о расследовании уголовного дела по факту кражи и похитил у свидетеля по делу 20 тысяч рублей. Также, используя служебное положение путем обмана, он похитил 20 тысяч рублей у обвиняемого по другому уголовному делу, возбужденному за заведомо ложный донос.

Злоумышленника поймали, когда он за 30 тысяч рублей обещал отказать в возбуждении уголовного дела.