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Коммунальное ЧП в Уфе: без воды остались десятки домов

3 июля 2018, 17:42
Авария произошла на трех улицах башкирской столицы.

Сегодня, 3 июля, прорвало трубу горячего водоснабжения на участке между домами №№ 64/2 и 64/3 по улице Айской. Об этом сообщили администрации города.

По данным мэрии, пока больше трех десятков многоквартирных домов и офисы оказались лишены воды.

Вода отключена по адресам:

– Айская 48,50,52,54,54/1,56,58,60,60/1,62,64,64/1,64/2,64/3,64/4;

– Кирова 93,95,97,99,99/2,99/3,101,101/1,101/2,101/3;

– Революционная 88,90,90/1,92,92/1,92/2,92/3,96,96/1,96/2,154.

Как сообщили в мэрии, ремонтные работы продлятся до 20.00.

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#Новости#Ремонт#Татьяна Майорова,#Город
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