Уфимская труба котельной превратилась в большой термометр

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Термометр можно будет увидеть с трех сторон.
В Уфе на Менделеева, 134 появилась архитектурная подсветка трубы котельной №27, сообщили в пресс-службе администрации города.
В Уфе впервые архитектурная подсветка несет как эстетическую, так и практическую составляющую – смонтирован термометр более 100 метров в высоту, который виден с трех сторон. Он будет показывать реальную температуру воздуха. По всему периметру установлены мониторы для информационных сообщений и прожекторы, которые будут подсвечивать дым, идущий из трубы.
Проект профинансирован за счет собственной прибыли предприятия, полученной от дополнительных видов деятельности.
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