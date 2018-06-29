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В США местным жителем убиты пять журналистов, еще 20 ранены

29 июня 2018, 15:45
Вчера, 28 июня, в редакции американской газеты Capital Gazette житель США напал на журналистов с огнестрельным оружием. Он убил пятерых из них, еще 22 получили ранения.

Стрельба произошла в городе Аннаполис, в столице штата Мэриленд. Убийцу задержали почти сразу же. Им оказался местный житель, ранее обвинявший газету в клевете Джэррод Уоррен Рамос. Его личность установить было нелегко. Для того, чтобы полиция его не поймала по отпечаткам, он поранил свои подушки пальцев. Правоохранительным органам пришлось устанавливать личность напавшего с помощью современных технологий. Во время обыска, в здании редакции было обнаружено взрывное устройство.

Несмотря на то, что была версия теракта, спецслужбы заявили, что стрельба была лишь «местным локальным инцидентом». Все крупные издания страны после случившегося позаботились о предосторожности и взяли здания под охрану.

Президент США Дональд Трамп узнал о трагическом случае во время рабочей поездки. Он тотчас написал соболезнования в своем твиттере: "Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями".

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