Лидер Партии ветеранов России обратился к судьям из-за журналиста

Лидер Партии Ветеранов России Ильдар Резяпов по ситуации необоснованного удаления из зала Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан журналиста Медиакорсети направил обращение в адрес Председателя квалификационной коллегии судей РБ Ф.Т. Нурисламова и Председателя Гафурийского межрайонного суда РБ Р.Р. Камалова, сообщается на официальном сайте партии.

Вчера, 8 июня, в Гафурийском межрайонном суде рассматривалось уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Красноусольский Марса Абельгузина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. На заседании с целью освещения процесса присутствовал специальный корреспондент Медиакорсети Марат Гареев, которого судья Альбина Давлетшина постановила удалить из зала суда, несмотря на то, что суд открытый.