Лидер Партии ветеранов России обратился к судьям из-за журналиста
После того как журналиста Mkset попросили удалиться из зала суда, когда он приехал рассказать о процессе.
Лидер Партии Ветеранов России Ильдар Резяпов по ситуации необоснованного удаления из зала Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан журналиста Медиакорсети направил обращение в адрес Председателя квалификационной коллегии судей РБ Ф.Т. Нурисламова и Председателя Гафурийского межрайонного суда РБ Р.Р. Камалова, сообщается на официальном сайте партии.
Вчера, 8 июня, в Гафурийском межрайонном суде рассматривалось уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Красноусольский Марса Абельгузина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. На заседании с целью освещения процесса присутствовал специальный корреспондент Медиакорсети Марат Гареев, которого судья Альбина Давлетшина постановила удалить из зала суда, несмотря на то, что суд открытый.
Редакция направила соответствующий запрос на имя председателя Верховного суда Башкирии.