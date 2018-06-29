В Башкирии выделят больше средств на анализ алкогольной продукции

Накануне, 28 июня, в Уфе, на заседании комиссии по защите прав потребителей председатель Госкомторговли РБ Нияз Фазылов рассказал, что планируется увеличение общего объема финансирования мероприятий по проверке качества товаров, работ и услуг в рамках защиты прав потребителей.