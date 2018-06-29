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В Башкирии выделят больше средств на анализ алкогольной продукции

29 июня 2018, 10:09
В республике ожидается увеличение общего объема финансирования мер по защите прав потребителей.

Накануне, 28 июня, в Уфе, на заседании комиссии по защите прав потребителей председатель Госкомторговли РБ Нияз Фазылов рассказал, что планируется увеличение общего объема финансирования мероприятий по проверке качества товаров, работ и услуг в рамках защиты прав потребителей.

Среди намеченных мероприятий появится и новое, касающееся алкоголя, – это лабораторные исследования образцов алкогольной и спиртосодержащей продукции.

- Темпы, которые сейчас наблюдаются в республике в данной связи, не устраивают комитет, - пояснил Нияз Фазылов.

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#Новости#Защита прав#Татьяна Майорова,#Экономика
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