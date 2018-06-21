В России хотят запретить продавать алкоголь в таре объемом более 0,5 литра

Идея политиков заключается том, чтобы постепенно снижать объем полимерной потребительской тары для спиртного. К следующему году ее объем хотят уменьшить до 1,0 литра, а в 2020 году до 500 грамм.

Свою поддержку инициативе депутатов высказал Роспотребнадзор. А вот Минфин РФ выступил против данного предложения. В ведомстве сообщили, что ограничения на продажу алкоголя в пластиковой таре приведут к закрытию большого числа малых и средних предприятий по производству пива. У их владельцев просто нет денег на переоборудование своих линий розлива пенного напитка.