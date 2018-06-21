В России хотят запретить продавать алкоголь в таре объемом более 0,5 литра
Сегодня, 17:37Общество
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Минздрав РФ поддержал предложение депутатов Госдумы РФ ввести запрет на продажу населению спиртных напитков в пластиковых бутылках объемом более полулитра.
Чиновники считают, что маленькая тара заставит россиян пить меньше алкоголя. Об этом пишет RNS.
Идея политиков заключается том, чтобы постепенно снижать объем полимерной потребительской тары для спиртного. К следующему году ее объем хотят уменьшить до 1,0 литра, а в 2020 году до 500 грамм.
Свою поддержку инициативе депутатов высказал Роспотребнадзор. А вот Минфин РФ выступил против данного предложения. В ведомстве сообщили, что ограничения на продажу алкоголя в пластиковой таре приведут к закрытию большого числа малых и средних предприятий по производству пива. У их владельцев просто нет денег на переоборудование своих линий розлива пенного напитка.
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