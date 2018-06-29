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В Башкирии осудили 13 сообщников, у которых изъяли более 13 кг наркотиков

29 июня 2018, 16:19
Среди злоумышленников были «оптовые курьеры», которые получали крупные партии наркотических средств весом более килограмма и фасовали по разовым дозам.

12 жителей Башкирии и один житель Томской области предстали перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков и незаконное хранение наркотических средств.

Было выяснено, что с сентября 2015 года по февраль 2016 года они совершали более десятка особо тяжелых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Среди них были курьеры, которые получали крупные партии наркотиков и фасовали их. Другие их разносили по тайникам.

Злоумышленников поймали в Уфе и в Стерлитамаке. В их домах и машинах нашли более 13 кг наркотиков. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от 3 до 13 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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