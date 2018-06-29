В Башкирии осудили 13 сообщников, у которых изъяли более 13 кг наркотиков

Злоумышленников поймали в Уфе и в Стерлитамаке. В их домах и машинах нашли более 13 кг наркотиков. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от 3 до 13 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.