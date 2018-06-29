В Башкирии осудили 13 сообщников, у которых изъяли более 13 кг наркотиков

12 жителей Башкирии и один житель Томской области предстали перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков и незаконное хранение наркотических средств.
Было выяснено, что с сентября 2015 года по февраль 2016 года они совершали более десятка особо тяжелых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Среди них были курьеры, которые получали крупные партии наркотиков и фасовали их. Другие их разносили по тайникам.
Злоумышленников поймали в Уфе и в Стерлитамаке. В их домах и машинах нашли более 13 кг наркотиков. Суд приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы на срок от 3 до 13 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.