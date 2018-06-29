УРАЛСИБ улучшил позиции в Топ-15 самых прибыльных российских банков

Показатель чистой прибыли Банка на 1.06.2018 г. составил 5,5 млрд рублей, рост показателя составил 18% по сравнению с данными на 1.05.2018 г. Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводит в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления.