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Среди 15 мегаполисов в Уфе больше всего удорожают комуслуги

29 июня 2018, 15:57
В 2018 году в почти половине городов страны рост коммунальных тарифов превысит региональный предел.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование роста тарифов в 15 городах с населением более 1 млн человек, проведенное Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В семи из 15 городов были превышены предельные индексные платы, установленные по регионам. В эту семерку вошли Уфа, Екатеринбург, Омск, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь.

Если в среднем по региону сохраняется уровень, утвержденный правительством РФ, законодательством разрешается тарифным органам превышать региональные индексы в отдельных муниципалитетах.

Среди 15 мегаполисов максимальный прирост совокупной платы за комуслуги в 2018 году прогнозируется в Уфе (6,9%), минимальный – в Нижнем Новгороде (2,9%).

Исследователи также выяснили, что в Уфе семья из трех человек, проживающая в панельном доме, из своего ежемесячного дохода на комуслуги тратит около 12%. Самые минимальные траты в Москве (7,2%), максимальные – в Волгограде (15,9%).

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