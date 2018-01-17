Проблемы ЖКХ помогли депутату Госдумы от Башкирии повысить рейтинг

Близкий к Госдуме фонд ИСЭПИ причислил депутата от Башкирии Павла Качкаева стать одним из самых результативных законотворцев по итогам осенней сессии. Во многом этому способствовало то, что в нижней палате российского парламента широко обсуждаются проблемы ЖКХ.

Как сообщает газета "Ведомости", самыми результативными депутатами стали единороссы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Павел Качкаев, Александр Сидякин, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

- Основной темой законотворчества остаются вопросы ЖКХ и жилищной политики, поэтому вторую сессию подряд в первой десятке оказываются единороссы из комитета по делам ЖКХ – Качкаев и Сидякин, - говорится в сообщении.

Среди трендов эксперты называют продолжение борьбы с некачественными инициативами. Если в прошлые годы депутаты становились авторами около 55% новых законопроектов, то в этом созыве они вносят лишь 40–45% от их общего числа.