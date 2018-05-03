В Уфе вырастет плата за услуги ЖКХ

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Повод для увеличения цен: инфляция и удорожание вывоза мусора.
Жители Орджоникидзевского района Уфы с 1 июня будут платить за содержание и ремонт своих домов чуть больше – на 5,2%. Такое уведомление (фото ниже) они уже получили от своего ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы».
Среди причин, вызвавших увеличение стоимости услуг ЖКХ названы: инфляция прошлого года, рост тарифов на вывоз мусора, увеличение цен на комплектующие и расходные материалы.
Неизвестно, жители всего ли города получили уведомление о ближайшем росте своих расходов. Мы позвонили соседям – в «ОЖХ Калининского района». Там об изменении цен ничего не знают.
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Фото: mkset.ru
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