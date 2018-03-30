В Башкирии выявили многомиллионное мошенничество в сфере ЖКХ

Как стало известно Медиакорсети, по итогам очередной проверки полицейскими установили, что стерлитамакская управляющая компания ООО «Управляющая компания «ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА» (директор — Лариса Мухамедьярова) выставила около 60 миллионов рублей к оплате в адрес собственников и нанимателей жилых помещений 58 многоквартирных домов за 2013 год.

Между тем, данные дома оборудованы коллективными приборами учета тепловой энергии и по итогам 2013 года сложилась экономия за потребление, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Между тем, согласно закону (постановлению Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»), директор управляющей компании должен произвести с учетом экономии корректировку за поставленную в 2013 году жильцам 58 домов за теплоэнергию в сумме не менее 20 миллионов рублей. Однако это не было сделано, и в результате директор компании совершила путем обмана хищение этих денежных средств, причинив жильцам многоквартирных домов ущерб в особо крупном размере.

В отношении директора управляющей компании Ларисы Мухамедьяровой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. В Стерлитамаке в настоящее время работают группа сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции, представители следственного комитета. В офисе управляющей компании и по месту проживания фигурантов крупной аферы проходят обыски. Правоохранительные органы изымают предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.