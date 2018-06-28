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В Башкирии установят самую восточную географическую точку

28 июня 2018, 11:48
Туристический бренд создает проект "Башкирская кругосветка".

29 июня 2018 года в 14:00 северо-восточнее железнодорожной станции Устиново в Учалинском районе состоится открытие стелы-указателя самой восточной географической точки Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе Русского географического сообщества.

«Крайние географические точки РБ» предполагает открытие памятных стел в четырех районах республики: Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Одновременно с ним начинается новый проект под названием «Башкирская кругосветка», который создает туристический бренд «Крайние географические точки Республики Башкортостан» и способствует развитию авто-мото-велотуризма на территории республики.

Посетить все четыре стелы, обозначающие крайние географические точки и пятую точку – географический центр республики в Гафурийском районе, может любой желающий.

Указатели крайних точек Башкирии, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом местности, помогут сформировать пространственное видение территории. Эти указатели помогут туристам и путешественникам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам - лучше изучать географию родного края.

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