В Башкирии установят самую восточную географическую точку

Указатели крайних точек Башкирии, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом местности, помогут сформировать пространственное видение территории. Эти указатели помогут туристам и путешественникам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам - лучше изучать географию родного края.