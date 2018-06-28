Уфимки на Чемпионате мира: «Иностранцы говорят: «Crazy people in Russia»»

- Быть частью чемпионата мира - это очень большая ответственность. Ведь я понимаю, что от нас зависит вся атмосфера и настроение зрителей. Что касается языка: набор волонтеров происходил в 3 этапа, один из которых знание английского. Так что все волонтеры, хотя бы на базовом уровне владеют им. Конечно, сложно общаться с носителями других языков (например, итальянский), но на интуитивном уровне, на языке жестов мы стараемся помочь сориентироваться им.