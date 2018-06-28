Прокуратура Башкирии требует устранить 1,3 тысяч нарушений в сфере отходов

Прокуратура также установила, что более десяти хозсубъектов, как ПАО «УМПО», ПАО «НЕФАЗ» не разработали программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, а также не представили отчет о его результатах в Управление Росприроднадзора. За это ответственным лицам предприятий был наложен штраф на общую сумму 390 тысяч рублей.