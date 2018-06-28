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Прокуратура Башкирии требует устранить 1,3 тысяч нарушений в сфере отходов

28 июня 2018, 16:13
Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорских проверок.

Было выяснено, что ряд компаний работал без лицензии и сваливал мусор на территории сельхозугодий. А администрация города Благовещенска после закрытия городской свалки не выделила денег для ее рекультивации.

Были выявлены нарушения и со стороны контролирующих органов. К примеру, сотрудники Приуфимского территориального управления Министерства экологии Башкирии выявили незаконную свалку и привлекли к ответственности нарушителя, но не довели дело до конца – не определили размер вреда, нанесенного незаконной свалкой окружающей природе.

Прокуратура также установила, что более десяти хозсубъектов, как ПАО «УМПО», ПАО «НЕФАЗ» не разработали программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, а также не представили отчет о его результатах в Управление Росприроднадзора. За это ответственным лицам предприятий был наложен штраф на общую сумму 390 тысяч рублей.

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