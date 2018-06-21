В Башкирии экологи нашли свалку мусора на территории детского лагеря

Туймазинская межрайонная прокуратура совместно с главным специалистом районного управления Минэкологии Башкирии провели проверку состояния загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка», расположенного на территории природного парка «Кандры-Куль».

Как сообщили в пресс-службе Министерства природопользования и экологии РБ, проверяющие были шокированы, наткнувшись на гору твердых коммунальных отходов возле контейнерной площадки прямо на территории лагеря. Здесь же были сложены распиленные деревья и сучья, что является нарушением закона.

Вдобавок выяснилось, что на территории лагеря «Калинка» была выкопана траншея глубиной около полуметра для проведения электрической линии, однако эти земляные работы с дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ заранее не согласовывались.